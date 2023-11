Preso do 8 de janeiro morre durante banho de sol na Papuda

Um homem preso após os ataques de8 de janeiro de 2023contra as sedes dos Três Poderes, em Brasília, morreu nesta segunda-feira (20/11), durante o banho de sol no Centro de Detenção Provisória (CDP) 2, no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. A coluna Na Mira apurou que o detento era Cleriston Pereira da Cunha, 46 anos.





O “patriota, que cumpria prisão preventiva, acusado de participar da invasão ao Congresso Nacional, teria sofrido um infarto fulminante. Outros detentos tentaram reanimá-lo com massagem cardíaca, mas ele não resistiu e morreu no local.





Acionada, aPolícia Federal (PF)investiga as causas da morte. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal ( IML ), onde passará por necropsia.





O “patriota” havia conseguido parecer favorável da Justiça para ser solto, mas a decisão ainda não havia sido homologada pelo juiz responsável por analisar o caso.





Metrópoles