AGU cobra R$ 15 milhões de Wellington Macedo por bomba em Brasília

A Advocacia-Geral da União (AGU) ingressou com uma ação civil pública, na Justiça Federal, cobrando uma indenização de R$ 15 milhões do blogueiro cearense Wellington Macedo, George Washington de Oliveira Sousa e Alan Diego Rodrigues dos Santos, acusados de tentarem explodir um caminhão-tanque nos arredores do Aeroporto de Brasília. A ação foi movida nessa quinta-feira (23), por dano moral coletivo causado pela ofensa à democracia e à segurança aeroportuária.





A ação utiliza como fundamento as provas reunidas nos processos que já resultaram em condenação penal do trio – que estão cumprindo regime fechado na Penitenciária da Papuda -, bem como no relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro que pediu o indiciamento dos três pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e Golpe de Estado.





Os três envolvidos no atentado – ocorrido em dezembro de 2022 – são o empresário George Washington de Oliveira Sousa, Wellington Macedo de Souza e Alan Diego dos Santos Rodrigues. Eles já foram condenados pela Justiça do Distrito Federal. As penas variam de 5 a 9 anos de prisão.





Com informações da Agência Brasil