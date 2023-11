Imagens mostram "Clezão" trabalhando em seu comércio no 8 de janeiro

Circuito de segurança da distribuidora de bebidas da família mostrou que ele estava atendendo clientes em seu comércio na hora da quebradeira.

O empresário Clériston Pereira da Cunha (46), o Clezão, que foi acusado de depredar prédios públicos e intentar um golpe de Estado, antes de morrer em virtude de comorbidades agravadas durante o período em que esteve sob a tutela do Estado, na Papuda (DF), sequer estava na Esplanada no horário em que as manifestações saíram do controle das forças de segurança atuantes na Praça dos Três Poderes.





A prova de que entre 15h40 e 16h – horário em que as manifestações explodiram na Esplanada- Clériston estava trabalhando consta nos autos do processo em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF). São imagens do circuito de segurança da distribuidora pertencente à família.

O Diário do Poder teve acesso a peça. “No dia do fatídico, este se encontrava trabalhando até momentos antes de toda a ação, conforme imagens de monitoramento de sua Distribuidora (em anexo), o que é apto a comprovar que este é cidadão de bem, e não possui vínculo com atividades ilícitas”, escreveram os advogados de defesa.





A defesa segue argumentando que o ônibus que conduziu o empresário com a sua família só chegou à Esplanada “após os atos de vandalismo dos quais o acusado não tomou parte”.





Ainda segundo os advogados, no momento em que foi preso, Clezão havia adentrado o Senado para se abrigar, em virtude da ação policial que contava com gás de pimenta e tiros de balas de borracha.





“Até mesmo o ilustríssimo representante do Ministério Público Federal foi consciente em afirmar que não tem provas de que o denunciado estava na esplanada”, afirmou a defesa em referência ao parecer da Procuradoria-Geral da República, que descartou flagrante acerca do acusado e recomendou que ele respondesse em liberdade por não apresentar risco à sociedade tão pouco apresentar potencial para tumultuar as investigações.





Além de argumentar sobre a inocência do empresário, os advogados também apontaram para os problemas de saúde pelos quais Clériston foi ‘sentenciado a morte’ mediante a omissão do Supremo em atender a recomendação da Procuradoria-Geral da República (PGR) para que o homem respondesse em liberdade. Pelo menos três laudos médicos mostravam que o preso tinha problemas cardíacos.





(Diário do Poder)