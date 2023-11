Casal mata três filhos por causa de dívida de R$ 8 mil com agiotas

Os pais de três crianças de idades entre 14, 10 e 8 anos mataram os filhos após contrair uma dívida de aproximadamente R$ 8 mil com agiotas. Após o crime, o casal cometeu suicídio. O caso foi registrado no domingo (26), na Índia.





O casal identificado como Garib Saab, de 42 anos, e Sumayya, de 35, fez um empréstimo de 150.000 rúpias (aproximadamente R$ 8.800), mas não conseguiu pagar os agiotas.





Garib gravou um vídeo dizendo que cinco pessoas estão envolvidas na morte da família.





“Kalander espalhou rumores sobre nós e brigou conosco várias vezes fora de nossa casa. Seu filho mais velho, filha, Shabana do primeiro andar e sua filha são a razão. Essas cinco pessoas são a razão da nossa morte. Eles deveriam receber um castigo forte. Meu filho me perguntou o que aconteceria com eles se eu morresse. Então, estou levando-os comigo…”





Até o momento cinco pessoas foram presas suspeitas de agiotagem.





RIC