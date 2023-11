Petição contra ascensão de Dino ao STF supera 211 mil assinaturas

Iniciativa do Partido Novo alerta que aliança entre políticos e o Supremo é a maior ameaça à democracia no Brasil.

No início da tarde desta terça-feira (28), a petição online criada ontem pelo Partido Novo já registrava a adesão de mais de 211 mil brasileiros contrários à tentativa do presidente Lula (PT) de tornar o ministro da Justiça Flávio Dino um novo integrante do Supremo Tribunal Federal (STF).





A rejeição ao nome do político comunista que é senador licenciado pelo PSB do Maranhão aumenta a cada minuto, de acordo com o levantamento parcial exposto no site do partido que coleta assinaturas virtuais contrárias à ascensão de Dino à Suprema Corte do Brasil. A petição registrava exatamente 211.046 adesões, às 13h23 desta terça.





Dino não!





A aliança entre políticos e o Supremo Tribunal Federal é a maior ameaça à democracia brasileira.





O Brasil já sofre nas mãos de um STF politizado, que abusa do seu poder e extrapola suas competências. Como podemos ter um país justo quando a Corte mais alta já deixou claro que defende um lado?





A indicação de Flávio Dino para o STF agrava ainda mais essa situação. Dino é, acima de tudo, um político de esquerda. Sua atuação no campo do direito é modesta, e certamente não possui “notável saber jurídico”, um dos pré-requisitos para o cargo.





Como ministro do Supremo, Dino vai continuar atuando como político, defendendo os interesses do seu grupo e deixando a Corte ainda mais enviesada. O STF deve proteger a Constituição e agir de forma imparcial. O STF não é lugar para políticos.





Lula já conseguiu colocar o próprio advogado no STF. Não podemos aceitar que o aparelhamento das nossas instituições continue. Faça sua voz ser ouvida: apoie o abaixo-assinado e vamos deixar um recado claro para que os nossos senadores votem CONTRA a indicação de Flávio Dino ao STF.





(Diário do Poder)