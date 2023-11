Marianna Budanova, esposa do chefe do GUR (Serviço de Inteligência Militar da Ucrânia), Kirilo Budanov, encontra-se sob tratamento após ser vítima de envenenamento por metais pesados, revelou uma fonte com conhecimento do caso à agência de notícias estatal ucraniana Ukrinform.





Uma fonte anônima informou à agência EFE: “Marianna Budanova foi envenenada com metais pesados ​​e está recebendo tratamento.” A inteligência militar ucraniana não negou a informação e se pronunciará sobre o caso em breve, conforme afirmou o serviço de imprensa do GUR à Ukrinform.





Por outro lado, uma fonte da inteligência militar explicou à publicação ucraniana Babel que Marianna Budanova está hospitalizada, sendo internada devido a uma prorrogação prolongada de seu estado de saúde. As substâncias excluídas em seu corpo “não são utilizadas em situações cotidianas nem para fins militares”, e a presença delas indica uma tentativa deliberada de envenenamento de uma pessoa específica, acrescentada a fonte.





Kirilo Budanov já assumiu implicitamente a responsabilidade de sua agência em diversas ações na Rússia contra alvos militares e funcionários russos de alto escalonamento. Nos últimos anos, agentes russos têm sido associados a assassinatos por envenenamento de vários dissidentes.





