Desmatamento do Cerrado cresce e atinge maior área desde 2015

Dados do sistema Prodes divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente revelam que o desmatamento no Cerrado subiu 3% em um ano e atingiu 11.022 km² entre agosto de 2022 e julho de 2023. É a maior área desmatada do bioma desde 2015.





Os estados que lideraram o desmatamento foram Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Só na Bahia, atualmente governada pelo petista Jerônimo Rodrigues, a destruição subiu 38%.





Os números foram divulgados as vésperas da participação do Brasil na COP28, conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Questionada por jornalistas sobre o impacto da notícia, a ministra Marina Silva (Meio Ambiente) saiu pela tangente.





“O bom é que o governo é transparente, já tem um plano para fazer o enfrentamento. Nós sabemos que é um esforço fundamental para que o Brasil possa ser a potência agrícola que ele é, mas, ao mesmo tempo, protegendo seus biomas, seus recursos naturais”, disse.





(Diário do Poder)