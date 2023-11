Governo Lula paga quase R$ 200 milhões sem licitação a empresa de acusado de desvios

O Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contratou, sem licitação, a LCM Construção e Comércio para seis obras que somam R$ 196 milhões. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (09) pelo site Metrópoles.









A LCM Construção e Comércio é presidida por Luiz Otávio Fontes Junqueira, acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) de improbidade administrativa e superfaturamento de obras na construção de um hospital no Pará (PA).





De acordo com o portal, os serviços contratados serão prestados para o DNIT, autarquia vinculada ao Ministério dos Transportes.





Contando com as vezes em que a empreiteira participou de licitações, a LCM Construção e Comércio chega bate na cifra de R$ 1,5 bilhão no Governo Lula 3. Ela foi selecionada 29 vezes pelo DNIT.





Os maiores contratos celebrados sem concorrência pública se referem a obras: na BR-226 e na BR-316, no MA, no valor de R$ 79,5 milhões; na BR-280, em SC, no valor de R$ 51,5 milhões; e na BR-470, também em SC, no valor de R$ 46,4 milhões.





Somando os contratos com e sem licitação celebrados este ano, a LCM Construção e Comércio já foi contemplada com R$ 1,5 bilhão, sendo escolhida 29 vezes pelo Governo Federal.





O valor supera, em 4 vezes, todos os 27 contratos da empresa ao longo dos 4 anos do Governo Bolsonaro.





(Gazeta Brasiil)