Juiz que soltou Lula é confirmado como novo juiz da Lava Jato

O Conselho de Administração do TRF-4 confirmou o nome do novo juiz da 13ª Vara de Curitiba, que é responsável pela Operação Lava Jato. A decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira (27).





O magistrado Danilo Pereira Júnior foi confirmado pelo conselho do TRF-4, seguindo a tendência pela prioridade de antiguidade.





O novo juiz da Lava Jato ficará responsável por julgar os processos remanescentes da operação.





Júnior é famoso por ter no currículo a decisão que soltou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da prisão na sede da Polícia Federal (PF) em Curitiba.





Tomada em novembro de 2019, a decisão dele ocorreu 1 dia após o STF definir que um condenado só poderia ser detido após o trânsito em julgado.





Até 2014, Danilo Pereira Júnior atuou como juiz auxiliar no gabinete do ministro do Supremo, Gilmar Mendes.





