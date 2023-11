Pabllo Vittar entra em desespero após show ser cancelado em BH

O show da cantora Pabllo Vittar, que aconteceria no dia 7 de dezembro, em Belo Horizonte foi cancelado. A informação foi dada pela produtora A Macaco através de um comunicado divulgado na tarde desta segunda-feira (27) nas redes sociais. Sem dar muitos detalhes sobre os motivos da suspensão da apresentação, a nota indicou que o show foi suspenso por razões alheias à vontade da produtora e da equipe da artista. Pablo Vittar quando soube do ocorrido ficou em Pânico e disse que não esperava por isso!





Ainda, conforme o comunicado, as vendas de ingressos foram suspensas e aqueles que já compraram entradas terão o reembolso integral e imediato do valor por meio da plataforma Sympla.





A Macaco se colocou à disposição para sanar dúvidas através do e-mail e do Instagram @amacacooficial.





Leia a nota completa:





A Macaco, em parceria com a equipe da artista Pabllo Vittar, informa que o show que aconteceria no dia 7 de dezembro no Arena Hall, em Belo Horizonte (MG), foi cancelado por razões alheias à nossa vontade. A venda de ingressos está suspensa e todas as entradas adquiridas, até o momento, terão reembolso integral e imediato por meio da Sympla.





Lamentamos profundamente os transtornos e reiteramos nosso respeito ao público e aos fãs da artista.





A produção da cantora afirma ainda que seu reencontro com o público mineiro acontecerá em breve – mais detalhes serão divulgados posteriormente.





