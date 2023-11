Rivais em Sobral, Cid Gomes e Moses Rodrigues participam de evento na Câmara do município

Cid Gomes (PDT) se reuniu nesta segunda-feira, 27, com o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil), na Câmara Municipal de Sobral, em meio a especulações sobre o futuro partido do senador e de seu grupo de aliados, que podem deixar o PDT. O evento tratou sobre a gestão de recursos hídricos para Sobral e região da zona Norte do Estado.





Ambos são rivais políticos em Sobral. Em 2016, na eleição para a Prefeitura do município, Moses perdeu a eleição para Ivo Gomes (PDT), irmão de Cid. Quatro anos depois, Ivo foi reeleito superando Oscar Rodrigues, pai de Moses.





No Ceará, o União Brasil compõe bloco da oposição à gestão estadual e tem como principal liderança o ex-deputado Capitão Wagner, um adversário histórico de Cid Gomes.





Cid é próximo do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que venceu Wagner nas eleições estaduais de 2022, e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Ambos chegaram a afirmar que o senador é bem-vindo no Partido dos Trabalhadores. No entanto, parlamentares da sigla já afirmaram que a ida de Cid para a sigla é “quase impossível”.





O destino do senador e seu grupo de aliados — 43 prefeitos, 14 deputados estaduais (em exercício e suplentes), e 5 deputados federais (em exercício e suplentes) — deve ser decidido até 4 de dezembro, data de nova reunião do grupo. Os parlamentares desejam a filiação de todo o grupo em um único partido, acompanhando a liderança de Cid Gomes.





Além do PT, são cotados o PSB, presidido por Eudoro Santana, pai de Camilo Santana; e o Podemos, partido em pedetistas estão mais próximos após reunião com líderes da sigla em Brasília.





(O Povo)