Mulher expõe caso do marido com o próprio pai e viraliza

Uma moradora de Araraquara, interior de São Paulo, viralizou nas redes sociais ao expor um caso amoroso entre seu pai e seu marido. A situação atingiu um ponto crítico quando, ao descobrir a traição, a esposa traída incendiou o carro do marido, desencadeando uma confusão que resultou em agressões ao pai da jovem, segundo testemunhas.





De acordo com os relatos feitos pela mulher no Facebook, a descoberta da traição ocorreu no domingo (19/11) ao verificar o celular do pai, onde encontrou mensagens íntimas entre ele e seu marido. Além disso, vídeos dos dois juntos em um motel da cidade foram compartilhados nas redes sociais.





Os relatos da filha no Facebook foram compartilhados em uma thread na rede social X (antigo Twitter) nesta quarta-feira (22/11), rapidamente tornando-se viral e gerando discussões, com o tópico "Genro" se destacando como um dos mais comentados na plataforma.





Segundo o Metrópoles, o genro utilizou o Facebook para se defender, alegando ser alvo de ameaças, extorsões e chantagens por parte do sogro. Ele afirmou que sua vida estava sendo colocada em risco e expressou sua versão dos acontecimentos.





A Secretaria de Segurança Pública (SSP) foi procurada para comentar o tumulto e o incêndio do carro em Araraquara, mas até o momento não emitiu uma declaração sobre o assunto. O espaço permanece aberto para futuros posicionamentos.





(Raflézia Sousa)