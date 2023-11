Governo de Lula anuncia novo bloqueio de R$ 1,1 bilhões e projeta déficit de R$ 177,4 bilhões para 2023

Os ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento do Brasil anunciaram uma revisão para cima na projeção do déficit das contas públicas para 2023. Este ajuste foi divulgado no relatório de receitas e despesas do orçamento referente ao quinto bimestre, um documento que é atualizado a cada dois meses.

A nova estimativa do governo Lula aponta para um déficit primário de R$ 177,4 bilhões este ano, um aumento significativo em relação à previsão anterior de setembro, que indicava um saldo negativo de R$ 141,4 bilhões. O Tesouro Nacional estabeleceu uma meta de déficit de R$ 213,6 bilhões para 2023, correspondente a 2% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.





Além disso, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comunicou na mesma data que será necessário implementar um bloqueio adicional de R$ 1,1 bilhão no Orçamento de 2023. Com essa nova medida, o valor total de contingenciamento no Orçamento deste ano ascende a quase R$ 5 bilhões.





(Hora Brasília)