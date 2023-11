Por medo da esposa, homem inventa assalto ao perder dinheiro no poker

Um residente de Timbó, no Vale do Itajaí (SC), inventou um assalto por receio de que sua esposa descobrisse que ele havia perdido dinheiro em uma partida de poker. Segundo informações do Metrópoles o jovem de 23 anos chegou a relatar o suposto assalto à polícia, buscando dar credibilidade ao que contaria à companheira. Contudo, sua mentira foi desmascarada em menos de 24 horas, acarretando-lhe um novo problema.



Ele teria informado à Polícia Militar que, na noite de quarta-feira (8/11), fez um saque de R$ 2,1 mil em um banco. Alegou, em seguida, ter sido abordado por dois homens armados por volta das 21h, os quais teriam levado o dinheiro. As autoridades, imediatamente, iniciaram a investigação para identificar os supostos criminosos.

A Polícia Civil rapidamente constatou a falsidade da história, resultando na responsabilização do indivíduo por falsa comunicação de crime, ao qual terá que responder por meio de um termo circunstanciado.

