Aluno é assassinado a facadas em frente a escola

Nesta sexta-feira (10/11) por volta das 12h50, o estudante Bruno Erivaldo Antunes Oliveira da Silva, 16 anos, faleceu depois de ser esfaqueado na região abdominal pelo menos duas vezes, em frente a escola que estudava por Kléber Amorim Barbosa, 18 anos.





Segundo informações do Metrópoles o crime ocorreu na Escola Estadual Maurício de Castro, localizada em São Bernardo do Campo, região do ABC, na Grande São Paulo.





Conforme relatos de testemunhas à Polícia Civil, a motivação para o homicídio seria ciúmes. Vale ressaltar que o autor das facadas não é aluno da instituição de ensino.





Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, a vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento da Vila São Pedro, onde veio a óbito. O Instituto de Criminalística realizou perícia no local do ataque.





A Secretaria Estadual da Educação afirmou, em nota, lamentar o caso e se solidarizar com a família da vítima. “O caso aconteceu fora da unidade escolar, sendo que o agressor não possui relação com a escola. O estudante foi socorrido pela equipe da UPA vizinha a unidade e a polícia foi acionada pela gestão escolar”.





Além disso a Secretária, informou que uma equipe do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar acompanha o caso, com psicólogos na escola.





A Voz de Santa Quiteria