Tamanduá-mirim é resgatado após invadir banheiro de hotel no interior Ceará

Na noite desta sexta-feira (10), um tamanduá-mirim foi resgatado por policiais militares após invadir o banheiro de um hotel . Conforme informação do G1 Ceará o fato ocorreu no distrito de Caldas, em Barbalha, no Cariri cearense.



Segundo os policiais militares do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) que responderam à ocorrência, receberam o chamado por volta das 22h.

Ao chegarem ao local, os militares localizaram o tamanduá nas dependências do hotel e procederam com a captura do animal. Após o resgate, ele foi reintegrado ao seu habitat natural.

A Voz de Santa Quiteria