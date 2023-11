Delegado titular de Aurora é afastado pelo Governador do Estado após agredir mulher; VÍDEO

Caso ocorreu após festejos de 140 anso de emancipação de Aurora.

O delegado titular de Aurora, Paulo Hernesto Pereira foi filmado agredindo com um tapa uma mulher com quem discutia na manhã desta sábado (11), em Aurora. O delegado voltava das comemorações de 140 anos de emancipação política do município, quando perdeu o controle do veículo e subiu uma calçada.





O caso tomou maiores proporções depois que a senadora cearense Augusta Brito teve acesso às imagens e comunicou o caso ao governador do estado, Elmano de Freitas. O chefe do executivo cearense decidiu afastar imediatamente o servidor e rigorosa apuração sobre o caso.





Como se posicionou o governador:

Na ocasião, o servidor quase atingiu moradores que transitavam no local, o que deu início à uma discussão. A ocorrência foi atendida por unidades do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Ostensivas e Intensivas (CPRaio).





No vídeo, que mostra o momento das agressões, o delegado, que está aparentemente embriagado, desfere um tapa no rosto de uma mulher que discute com ele. Apesar da presença dos policiais, o delegado não se intimida e continua tentando discutir com a mulher.





Com informações do portal CN7