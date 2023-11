Acidente envolvendo 4 carros e uma moto deixa duas vítimas no DF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na tarde desta sexta-feira (10/11), uma ocorrência de um acidente envolvendo quatro carros e uma moto. A colisão aconteceu no viaduto da Estrutural, sentido Taguatinga. O condutor da motocicleta e a motorista de um dos carros que perdeu o controle e capotou na via foram transportados para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB), mas passam bem.





Foi necessário quatro carros da corporação para fazer o socorro. Ao chegar ao local, o CBMDF encontrou o condutor do veículo menor caído no chão e dizendo estar com dor nas costas, os oficiais prontamente o levaram para o hospital.





A dona do veículo capotado estava consciente e não apresentava lesões, mas também foi transportada pelos bombeiros para receber atendimento médico. Os condutores dos outros três carros não necessitaram de assistência médica.





Não foi informado a dinâmica do acidente. A perícia de trânsito foi acionada para apontar as causas do acidente.





Os veículos ficaram aos cuidados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN- DF) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER).





(Metrópoles)