Policial reage e mata suspeito durante assalto a ônibus, em Fortaleza

Um policial militar reagiu e matou um suspeito a tiros durante um assalto no ônibus que ele estava no Bairro Damas, em Fortaleza, na manhã deste sábado (11).





Segundo a Polícia Militar, o agente estava a caminho do serviço quando um homem entrou no coletivo, anunciou o roubo e com um revólver em punho passou a recolher os pertences dos passageiros.





Durante a ação, o agente reagiu as ameaças, houve um confronto e o suspeito foi atingido por disparos. Uma ambulância do Samu foi acionada, mas quando os socorristas chegaram o homem já estava sem vida no interior do veículo.





Ainda conforme a PM, o militar recolheu a arma usada pelo suspeito e se apresentou no 34º Distrito Policial, onde prestou depoimento. A arma do criminoso ficou apreendida.





G1