Eduardo Girão do partido Novo (Ce) em pronunciamento na tribuna alertou para os danos ocasionados pela reforma aprovada no Senado, ontem. A proposta retorna para a Câmara onde se originou para nova votação, devido modificações no texto por senadores.





Em determinado momento da fala, Girão aponta "que o nosso IVA (Imposto sobre Valor Agregado) passará a ser o maior do mundo". Confira o vídeo.





FONTE: Blog do César Wagner