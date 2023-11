CRISE NO PDT: Cid rechaça diálogo com a direção do partido e diz não respeitar Lupi e Figueiredo

O senador Cid Gomes, destituído da presidência do diretório do PDT no Ceará pela Executiva Nacional, afirmou nesta quinta-feira 9 que não dialogará mais com o comando da sigla.





Ele mencionou diretamente Carlos Lupi, ministro da Previdência e presidente nacional licenciado do PDT, e o deputado federal André Figueiredo (CE), presidente nacional em exercício.





As declarações foram concedidas após participação na 26ª Conferência da União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais, em Fortaleza.





CartaCapital procurou Lupi e Figueiredo, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.





Nesta semana, o PDT divulgou um documento a apontar o ex-governador Ciro Gomes como o responsável pela proposta de intervenção da diretoria nacional na seção do Ceará, ocorrida em 27 de outubro.





A ação acontece em meio a uma disputa entre os irmãos Ciro e Cid e envolve, entre outros pontos, discordâncias sobre a estratégia de se aliar ou não ao PT nas eleições municipais de 2024. A crise, porém, se intensificou no ano passado, devido a divergências em torno da disputa pelo governo cearense.





A ata da reunião extraordinária da Executiva Nacional do PDT em que a intervenção ocorreu registrou o momento em que “Ciro sugere que a única forma de conciliação seria a nacional estabelecer uma dinâmica e intervir com uma comissão executiva mista no diretório pedetista do estado do Ceará”.





Ciro chegou a afirmar que a relação com Cid, neste momento, é “a pior possível”. O ex-presidenciável defende a reeleição de Sarto Nogueira (PDT) para a prefeitura de Fortaleza, enquanto o senador busca uma aliança com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).





Carta Capital