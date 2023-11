URGENTE: Israel toma a sede do governo e da polícia do Hamas na Faixa de Gaza

O Exército de Israel informou nesta terça-feira (14) que suas tropas tomaram o controle de vários edifícios militares e governamentais do grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza, incluindo a sede do governo.





“As forças de combate combinadas da Sétima Brigada controlaram a sede da Assembleia Legislativa e do governo do Hamas, o quartel-general da polícia do Hamas e uma faculdade de engenharia usada para produção e desenvolvimento de armas”, relatou um porta-voz militar, que detalhou que esses edifícios foram capturados "nos últimos dias".





A incursão terrestre na Faixa de Gaza está em andamento desde o começo do mês. Nos últimos dias, os militares isolaram o norte do sul do território e estão controlando as estradas que ligam as duas áreas.





Ao mesmo tempo, eles estimulam a população civil a migrar para cidades do sul, como Khan Younis e Rafah.





Ontem, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que o Hamas "perdeu o controle" da Faixa de Gaza, território que governou desde 2007.





"O Hamas perdeu o controle de Gaza. Os terroristas estão fugindo para o sul. Os civis estão saqueando as bases do Hamas", declarou Gallant, sem fornecer provas. Os civis "já não acreditam no governo" do Hamas, acrescentou o ministro, em um vídeo exibido pelas principais redes de televisão israelenses.





R7