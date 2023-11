Flanelinha exige pagamento, fica enfurecido e quebra para-brisa de carro com soco; VEJA VÍDEO

Um flanelinha destruiu o para-brisa de um carro após discussão por estacionamento na Asa Sul. O motorista conta que começou a ser xingado já quando chegava para parar o carro em uma área pública, no Setor Comercial Sul. Alterado, o flanelinha dizia que ele “não fortalecia a firma” e não dava dinheiro. Quando a vítima começou a filmar, teve o para-brisa do veículo destruído com um soco.





O caso aconteceu no último sábado (11/11), em frente ao shopping da região. O vídeo mostra o flanelinha brigando e atingindo o para-brisa com a mão fechada, próximo ao banco do passageiro.





“Quando saí do carro para buscar ajuda e ligar para polícia, ele ainda jogou uma pedra em mim, que não acertou. Registrei boletim de ocorrência e levei o carro para perícia hoje. Nos orçamentos que fiz, o valor do conserto ficou entre R$ 370 a R$ 450, sem contar o medo de estacionar em qualquer lugar público e acontecer pior”, relata o motorista, que preferiu não se identificar.





O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). Há pouco tempo, a mesma delegacia precisou agir contra lavadores e guardadores de veículos no setores hoteleiro e comercial Sul.





Em 20 de outubro, a 5ª DP organizou uma ação de repressão de crimes de furto em interior de veículo ocorridos na área central de Brasília e prendeu 17 pessoas, sendo 16 pela contravenção penal de exercício irregular de profissão ou atividade, pois estavam trabalhando em desacordo com as condições legais.





Para exercer essas atividades, os interessados devem estar previamente cadastrados na Secretaria de Trabalho do Governo do Distrito Federal e possuir crachá com identificação via QR Code. O flanelinha que aparece no vídeo do último sábado não tem essas identificações.





(Terra Brasil Notícias)

Flanelinha exige pagamento, fica enfurecido e quebra para-brisa de carro com soco pic.twitter.com/0Au9gXoEX5 — Diario do Brasil Notícias (@diariobrasil_n) November 14, 2023