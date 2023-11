PCO vende camisas do grupo terrorista Hamas à luz do dia no centro de SP

O Partido da Causa Operária (PCO), de extrema esquerda, anunciou, neste domingo, 12, a venda de camisas e bandeiras do grupo terrorista Hamas, durante uma manifestação a favor da Palestina, na Praça Oswaldo Cruz, no centro da cidade de São Paulo.





De acordo com a sigla, há também disponíveis “adesivos pelo fim do genocídio do povo palestino e cartazes pelo fim de Israel”.









Bandeiras e camisas do Hamas à venda na manifestação





Na banca do Partido da Causa Operária (PCO), montada na Praça Oswaldo Cruz, há, neste momento, camisas e bandeiras do Hamas, adesivos pelo fim do genocídio do povo palestino e cartazes pelo fim de Israel.





Nas lojas ambulantes, militantes vendem ainda outros produtos, como bottons de Che Guevara e Karl Marx.





Em 7 de outubro, extremistas do ajuntamento radical invadiram Israel, matando, inicialmente, vários jovens que curtiam uma festa rave no deserto. Em seguida, os terroristas partiram para vilas, onde assassinaram moradores, entre eles, bebês e idosos, além de fazerem reféns.





PCO organiza manifestações a favor do grupo terrorista Hamas





Há pouco mais de uma semana, o PCO organizou uma manifestação na Avenida Paulista, em prol não apenas do Hamas, mas também do Hezbollah, do Líbano; e Talibã, do Afeganistão. Houve anda cânticos a favor da ditadura teocrática do Irã.





Durante o ato, a banda Zumbi dos Palmares entoou gritos antissemitas. Em outro momento, queimaram a bandeira de Israel. As cenas ocorreram na Praça Roosevelt, também no centro da capital paulista.





(Terra Brasil Notícias)