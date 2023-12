Cidade cearense passa dos 40°C e tem a maior temperatura do país

O município de Jaguaribe, no Ceará, registrou neste domingo (3), 40,5 °C de temperatura, simplesmente a maior temperatura do Brasil na data, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Vale lembrar que o valor refere-se ao pico do dia (no caso, às 15h), e não o dia todo.





Logo após Jaguaribe, aparecem Porto Murtinho (MS), com 39,6 º C; Seridó (RN), com 39,6º C; Caíco (RN) com 39,2º C; e Ibotirama (BA), com 39º C.





Em termos de baixa umidade, Morada Nova, registrou 19%. Entre as cinco cidades com menor umidade.

(FUNCEME)