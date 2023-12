Conflito entre deputados da bancada pode fazer Estado perder R$ 380 milhões

Deputados discutem para definir destino de verba essenciais para o estado.

O clima político cearense continua sob forte tensão, em âmbito nacional. Nesta semana deputados da bancada cearense protagonizam mais um embate pela definição do critério de divisão das emendas de bancada. A ser definido até a próxima terça-feira (5).





No Câmara Federal, 12 parlamentares não concordam em entregar metade do valor para o Governo do Ceará, que é o objetivo dos senadores Cid Gomes e Augusta Brito. Para os deputados, Cid está quebrando acordo firmado com o coordenador da bancada, Guilherme Bismarck, que havia combinado de entregar para cada deputado o poder decisão sobre suas emendas. Já Cid, faz pressão para serem enviados R$ 190 milhões para o Governo Estadual. Outros 10 deputados são a favor de obrigar a bancada a destinar metade dos valores ao Estado.





Caso o documento de destinação não seja assinado pode Cid e Augusta até próxima semana, o Ceará deixará de receber R$ 380 milhões em emendas.





(CN7)