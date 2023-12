Popularidade de Bolsonaro supera qualquer falta de organização e faz história em Natal

Ontem, quinta-feira, 30 de novembro, veículos de comunicação locais no Rio Grande do Norte expressaram críticas à organização do evento destinado a receber o ex-presidente Bolsonaro. As críticas destacaram questões logísticas, gerando debates intensos na esfera pública. No entanto, mesmo diante dessas controvérsias, é inegável que Bolsonaro continua a conquistar uma considerável base de apoio, demonstrando sua capacidade de mobilizar e cativar o público por onde passa.





Apesar das críticas direcionadas à preparação do evento, o ex-presidente Bolsonaro permanece uma figura carismática e influente, atraindo uma considerável atenção e apoio. Sua habilidade em criar conexões diretas com seus seguidores consolida ainda mais seu impacto duradouro na cena política brasileira.