Homem publica story nas redes sociais estuprando filha de amigo

Na última sexta-feira (15/12), a Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu um homem suspeito de gravar e publicar story nas redes sociais que mostrava uma menina, aparentando entre 6 e 7 anos de idade, sendo despida e tendo sua genitália tocada por uma mão masculina.





Conforme informação do Metrópoles, uma denúncia anônima chegou à Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) em 12 de dezembro deste ano. O vídeo apresentado pelo denunciante permitiu identificar informações sobre o indivíduo, incluindo seu paradeiro na região rural da cidade de Crixás. Diante da gravidade dos fatos, o delegado solicitou a prisão preventiva do investigado, assim como mandado de busca e apreensão de celulares, notebooks e disco rígido que estivessem em sua posse.





O criminoso confessou em depoimento, que era ele no vídeo. Ele relatou que a filmagem foi feita na cidade de Mozarlândia no último dia 9, e que a menor era filha de um amigo e que havia postado o vídeo sem querer.





O acusado responderá por publicação de pornografia infantil, estupro de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo. Existem relatos de possíveis outras vítimas nesta cidade





A Voz de Santa Quiteria