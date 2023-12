Noiva atrasa jantar de casamento para salvar homem machucado

Na última sexta-feira (15), uma noiva atrasou seu próprio jantar de casamento para salvar um motociclista que havia se machucado durante um acidente de trânsito em Curitiba (PR) .





Conforme informação do G1 a noiva Caroline Pompeo, de 40 anos, estava a caminho do jantar de casamento quando se deparou com um grave acidente de trânsito em Curitiba. Caroline e o marido são policiais militares e tinham acabado de sair do cartório quando presenciaram a situação.





Durante o atendimento, foi necessário fazer massagem cardiorrespiratória na vítima, que estava inconsciente.Segundo a assessoria do Hospital do Trabalhador, o motociclista passou por cirurgia no sábado (16/12) e está internado sem risco de vida.





“A gente parou neste exato momento para prestar socorro ao motoqueiro. Eu falava para ele: ‘Olha, sou uma noiva. Acabei de casar. Você é meu presente de casamento”, disse Caroline ao G1.





O casamento do casal aconteceu na tarde de sábado, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.





