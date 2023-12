POLÍCIA APREENDE DOIS MENORES ENVOLVIDOS NA MORTE DO POLICIAL CIVIL EM GRANJA

Na madrugada desta segunda-feira, dia 18, as polícias civil e militar efetuaram a apreensão de dois menores envolvidos na morte do Inspetor da Polícia Civil, Glicelio Felix de Almeida, 41 anos, crime ocorrido na noite de ontem, por volta das 21h, no bairro Boca do Acre, na cidade de Granja.





Um terceiro indivíduo, identificado como Edvando Sales dos Santos, vulgo "Macumbeiro", foi morto após trocar tiros com a polícia durante as diligências no bairro Oiteiro.





Duas armas utilizadas no crime foram apreendidas. A arma roubada do policial foi recuperada.





Mais detalhes em breve.