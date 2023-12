Lula faz tour no Oriente Médio e afirma em entrevista que primeiro-ministro de Israel é extremista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, é “uma pessoa extremista, de extrema direita, e com sensibilidade baixa para os problemas do povo palestino”.





Lula também voltou a chamar o conflito entre Israel e o grupo radical islâmico Hamas de “genocídio”.





"Não se trata de uma guerra tradicional, mas de um genocídio, que mata milhares de crianças e mulheres que não têm culpa alguma”, disse ele.





As declarações do presidente foram dadas durante uma entrevista ao canal de TV do Catar Al Jazeera, transmitida na noite de sexta-feira (1º).





Lula também criticou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dizendo que ele não teve “sensibilidade de falar para acabar com essa guerra”.





O líder brasileiro condenou a decisão americana de vetar uma resolução proposta pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU para criar um cessar-fogo.





“Não posso entender como um homem tão importante como o presidente Biden, do país mais importante do planeta, não teve a sensibilidade de falar para acabar com essa guerra. Os Estados Unidos poderiam ter parado a guerra”, afirmou.





Lula também fez mais acenos favoráveis ao presidente russo, Vladimir Putin.





Ele disse que o conflito entre Rússia e Ucrânia poderia ser resolvido através do diálogo, ao invés da guerra.





Segundo o presidente brasileiro, as conversas são “mais baratas” do que as armas.





Lula chegou a propor um referendo nas quatro regiões da Ucrânia invadidas e ilegalmente anexadas pela Rússia.





No ano passado, Moscou colocou em prática justamente essa ideia, promovendo “referendos” nas regiões ocupadas – num ato considerado ilegal pela comunidade internacional.

Folha do Estado