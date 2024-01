"A Constituição não existe mais no Brasil”, declarou Bolsonaro sobre abusos do Judiciário

Em entrevista à Revista Oeste, o ex-presidente Jair Bolsonaro pontuou suas preocupações com o estado atual da Constituição brasileira e os recentes inquéritos, especialmente em relação aos eventos de 8 de janeiro de 2023. “A Constituição não existe mais no Brasil”, declarou Bolsonaro, criticando o que ele vê como abusos nos inquéritos judiciais que prosseguem “ao arrepio da nossa Constituição” e sem o devido suporte do Ministério Público.





Bolsonaro abordou a situação dos indivíduos detidos após as manifestações de 8 de janeiro, questionando a base legal das acusações de tentativa de “golpe” e a disparidade nas sentenças comparadas àquelas aplicadas a crimes como o tráfico de drogas. Ele desafiou a noção de que 1,5 mil pessoas poderiam orquestrar um golpe em uma tarde de domingo, instando as autoridades atuais a esclarecerem as circunstâncias em torno desses eventos.





Especificamente, Bolsonaro fez um apelo ao ministro da Justiça e futuro integrante do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, para que disponibilize todas as imagens dos incidentes na Praça dos Três Poderes, buscando transparência e clareza sobre o que realmente aconteceu.





Além disso, Bolsonaro defende que os detidos por envolvimento nos protestos sejam julgados em primeira instância, argumentando que, assim como ele, eles não possuem foro privilegiado. Ele sugere que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deve dialogar com o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, para resolver o que ele chama de “absurdo”.





