Gasolina, diesel, gás de cozinha terão aumento a partir de 1º de fevereiro

Brasileiros estão se preparam para o impacto no bolso com o aumento dos preços da gasolina, do diesel e do botijão de gás a partir de quinta-feira (1º/2), reflexo das novas alíquotas do ICMS, ajustadas pelos estados em outubro. A mudança implicará em um acréscimo de R$ 0,15 no ICMS sobre cada litro de gasolina, que agora custará R$ 1,37. A Agência Nacional do Petróleo (ANP) projeta que o preço médio da gasolina no país suba de R$ 5,56 para R$ 5,71 por litro.





Para o diesel, especificamente o S-10, o reajuste será de R$ 0,12 por litro, o que deve elevar o preço para mais de R$ 6. Já o ICMS sobre o gás de cozinha sofrerá um aumento de R$ 0,16 por quilo, fixando a nova alíquota em R$ 1,41. Isso significa que o preço de um botijão de 13 kg saltará de R$ 100,98 para R$ 103,60.





(Hora Brasília)