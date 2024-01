Empresa pagará US$ 10 mil para quem ficar 30 dias sem celular

Empresa de iogurtes islandesa lançou uma campanha visando diminuir o acesso de pessoas ao celular. A Siggi’s trouxe o desafio “Desintoxicação Digital”, no qual o participante que cumprir os 30 dias sem celular e nenhum acesso às redes sociais receberá três meses de produtos da marca e 10 mil dólares.





Apesar de não ser uma companhia que trabalhe com tecnologia, o lançamento do concurso visa pessoas que realmente queiram e tenham uma visão de que este “detox” seja necessário e importante em suas vidas.





O concurso foi aberto para inscrições no dia 17 de janeiro e vai seguir até o fim de quarta-feira, 31; a partir daí, a empresa vai selecionar os 10 candidatos que participarão do desafio de 30 dias.





Uma notícia desanimadora para quem deseja se candidatar é que serão aceitas apenas pessoas com mais de 18 anos e que residam nos Estados Unidos.





30 dias sem celular: regras da competição





Na introdução do site disponibilizado pela empresa para apresentar o concurso, diz que o mesmo é baseado no janeiro seco. “Estamos introduzindo um NOVO tipo de “Janeiro Seco” este ano. Em vez de se abster de álcool durante um mês, desafiamos você a abandonar o smartphone”, explicou.





Para ser considerado para o concurso, o participante terá que escrever uma redação de 100 a 500 palavras explicando por que gostaria de se desintoxicar digitalmente e qual será o impacto positivo disso em sua vida - mas isso é literalmente tudo o que precisa para se inscrever.





Para participar da competição, basta acessar o site da Siggi, ler as informações do concurso e clicar no botão “Entre no concurso” localizado na parte inferior da página.





Para quem conseguir concretizar o desafio de 30 dias sem nenhum acesso ao smartphone e suas mídias sociais, a empresa vai premiar com diversos prêmios temáticos. Veja quais serão as bonificações destinadas ao vencedor do desafio: