Neto cria dispositivo que avisa se idoso com Alzheimer caiu ou saiu de casa

O adolescente indiano Hemesh Chadalavada, de 17 anos, criou um dispositivo para monitorar idosos com Alzheimer caso se afastem para muito longe ou sofram uma queda.





O "Alpha Monitor" tem uma tecnologia de longo alcance conhecida como LoRa, permitindo detectar uma pessoa a até 1 km de distância nas cidades e em até 5 km no campo.





Ele queria produzir um dispositivo que não funcionasse com Wi-fi ou Bluetooth. Isso porque essas conexões enfraquecem quando uma pessoa sai do alcance limitado das frequências.





O jovem resolveu criar o aparelho após cuidar da avó dele, que tem a doença. Ele notou que a idosa havia deixado o gás de cozinha ligado e resolveu pensar em uma forma de deixá-la segura sozinha.





Alpha Monitor: outras funções para ajudar pacientes com Alzheimer





O monitor também mede pulso, temperatura e ajuda a lembrar a pessoa de tomar seus medicamentos.O dispositivo pode ser usado como crachá ou pulseira, possui um rastreador GPS capaz de rastrear a localização do paciente e alerta os cuidadores ou familiares para evitar que os idosos se percam.





Chadalavada está trabalhando para adicionar a funcionalidade de prever padrões de movimento dos pacientes, utilizando tecnologia de aprendizado da máquina.





Chadalavada aprendeu sobre robótica e eletrônica em vídeos no YouTube e desenvolveu 20 protótipos do “Alpha Monitor”.





Além do convívio com a avó, o adolescente passou um tempo no centro administrado pela Sociedade de Alzheimer e Distúrbios Relacionados da Índia, para saber mais sobre a doença.





