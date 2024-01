Fim de janeiro registra poucas chuvas e altas temperaturas no Ceará

Com poucas nuvens, o último fim de semana de janeiro registra chuvas passageiras e temperaturas mais elevadas na maior parte do Ceará . De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), enquanto no sábado, 27, choveu em 49 municípios do Estado, neste domingo, 28, foram observadas chuvas, pelo menos, 11 municípios cearenses.





No sábado, os destaques foram para Missão Velha, onde a precipitação foi de 48,6 milímetros; Jati, com 48 mm; Lavras da Mangabeira, com 41,2 mm; Aiuaba, com 39 mm; Ipaumirim, com 37,5 mm; Pedra Branca, com 32,4 mm; Porteiras, com 30 mm; e Campos Sales, com 27 mm.





Já neste domingo, segundo dados do monitoramento da Funceme, atualizados às 10h10min, a maior chuva registrada no Ceará foi no município de Ararendá, a 346,5 km de Fortaleza. No local, foi observada precipitação de 15 milímetros.





Além de Ararendá, choveu brevemente em Iracema e Morada Nova, ambos registraram 6 mm de chuvas; e Várzea Alegre, com 3,7 mm.





Ainda hoje, 28, as temperaturas máximas podem chegar a 31,3°C em Jaguaribe; 30,3°C em Amontada; e 30°C em Ibaretama.





Previsão do tempo





Para este domingo, 28, conforme a Funceme, a previsão é de céu variando de nublado a poucas nuvens com chuvas isoladas em quase todas as macrorregiões do CE, a exceção é o Litoral de Fortaleza não deve haver chuva. Já para a segunda, 29, a tendência é de chuva apenas no Litoral Norte, na Ibiapaba e no sul do Sertão Central e Inhamuns.





As chuvas previstas devem ocorrer devido a formação de áreas de instabilidade por causa da atuação da ZCAS, bem como pelo efeito de brisa e combinação de temperatura, umidade e relevo.





Além disso, as chuvas devem ser com intensidade variando de fraca a moderada e de caráter passageira.





A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas durante o período da quadra chuvosa (fevereiro a maio), segue afastada do CE, localizada em torno de 4°N.





É previsto durante o domingo, 28, temperaturas máximas mais elevadas na Jaguaribana, com valores em torno de 37ºC. Em Fortaleza e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), as temperaturas máximas devem ter valores variando de 33ºC a 35°C.





O POVO