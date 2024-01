Funcionária de supermercado no Ceará prende a mão em máquina de amaciar bife

Uma funcionária de um supermercado, localizado no município de Tabuleiro do Norte, prendeu a mão em uma máquina de amaciar bife, nessa sexta-feira, 26, e foi resgatada pelos bombeiros.





De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a mulher de 31 anos estava trabalhando no local quando a mão direita ficou presa entre os rolos da máquina. Os bombeiros foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima com sangramento intenso e fortes dores.





Para retirar a mão da funcionária, os agentes desmontaram a máquina. Porém, um dos parafusos estava quebrado; eles precisaram utilizar uma esmerilhadeira para cortar a carenagem do equipamento. O resgate durou cerca de uma hora.





Após a mão da vítima ter sido retirada, os bombeiros realizaram o controle da hemorragia. A funcionária foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Semu) e foi encaminhada ao Hospital Regional de Morada Nova.





O estado de saúde da funcionária é estável, ela sofreu lesões lacerantes nas extremidades dos quatro dedos da mão direita, menos o polegar.





O POVO