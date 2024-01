Ativistas jogam sopa no vidro que protege a 'Mona Lisa' no Louvre

Dois ativistas jogaram sopa contra o vidro blindado que protege a "Mona Lisa" no museu francês do Louvre neste domingo, em uma manifestação para exigir o "direito a uma alimentação saudável e sustentável".





Imagens de um vídeo mostraram duas mulheres jogando a sopa na obra de Leonardo da Vinci, o que espantou o público no local.





As ativistas são da organização francesa "Riposte Alimentaire". Elas desafiaram as barreiras de isolamento para se aproximarem da obra. Funcionários do museu rapidamente tentaram encobri-las com tecido preto, enquanto seguranças as retiravam do local.





A iniciativa da "Riposte Alimentaire" visa ampliar o debate sobre a proteção ambiental e a segurança alimentar, conforme declarado em comunicado oficial.





A "Mona Lisa" está resguardada por um vidro transparente à prova de balas, instalado em 2005 na sala que abriga a pintura, conhecida como Salle des États.





O quadro mais famoso do mundo já foi vítima de atos de vandalismo em diversas ocasiões. Em maio de 2022, por exemplo, foi alvo de uma torta de creme, que não afetou a obra.





