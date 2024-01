Morre aos 75 anos Vânia Nonnenmacher, mãe de Gisele Bündchen

Mãe da modelo Gisele Bündchen, Vânia Nonnenmacher morreu, aos 75 anos, neste domingo, 28. A funcionária pública aposentada estava internada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, para o tratamento de um câncer. A informação da morte foi divulgada pela jornalista Kelly Matos, de GZH.





Casada com o professor universitário Valdir Bündchen, Vânia teve seis filhas: Gisele e Patrícia (que são gêmeas), além de Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela. A família morava em Horizontina, no Noroeste do estado sulista.





Discreta nas redes sociais, ela trabalhou durante décadas no Bando do Brasil, no Rio Grande do Sul.





A família não divulgou informações sobre velório e enterro.





