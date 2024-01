Casos de latrocínio têm queda de 23% no Brasil, em 2023

Latrocínios e outros crimes violentos tiveram queda de registros no Brasil em 2023. É o que aponta o relatório do Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgado neste domingo, 28, pelo ainda ministro Flávio Dino.





"Em 22 estados houve reduções. Cumprimento todos os profissionais da Segurança, com a certeza de que em 2024 seguirá a trajetória de reduções, o que é fundamental para o país", escreveu Dino por volta do meio-dia de hoje em sua conta no X (antigo Twitter).





A maior variação (-23,64%) ocorreu em relação ao número de vítimas de latrocínio, foram 1.248 em 2022 e 953 em 2023. Em seguida aparece a variação (-4,40%) no número de mortes violentas intencionais (MVI), foram 48.635 em 2022 e 46.949 no ano passado.





Os crimes violentos letais intencionais apresentaram variação de -4,09%, caindo de 42.190 vítimas em 2022 para 40.464 em 2023. O número de homicídios dolosos sofreu queda de 3,57%, com redução na quantidade de vítimas de 38.877 para 37.488.





A redução no número de casos de lesão corporal seguida de morte foi de 2,44% (de 616 para 601 vítimas), e a de feminicídios de 1,86% (de 1.449 para 1.422 vítimas).





Por fim, também houve redução de 2,31% no número de mortes por intervenção policial. As 6.445 vítimas de 2022 foram reduzidas para 6.296 em 2023.Segundo Dino, as estatísticas são oriundas de dados enviados pelos próprios estados ao Ministério da Justiça. O ministro, que prepara sua despedida do cargo na próxima terça-feira, 30, anunciou ainda que outros números serão divulgados ao longo da próxima semana.





