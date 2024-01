Queda de Avião deixa sete mortos em Minas Gerais

Um avião caiu na manhã deste domingo, 28, na região de Itapeva, a 460 quilômetros de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sete pessoas morreram, segundo o Corpo de Bombeiros da região. A aeronave teria saído de Campinas (SP) com destino a Belo Horizonte.





O avião caiu por volta de 10h36min. Dentro da aeronave havia cinco passageiros, sendo dois homens, duas mulheres, uma criança do sexo masculino, o piloto e o co-piloto, de acordo com informações da Polícia Civil.





O avião pertencia a uma empresa de crédito financeiro com sede em Belo Horizonte (MG).





Corpos das vítimas foram retirados dos destroços





Quando o acidente aconteceu, duas pessoas foram dadas como desaparecidas. No entanto, quando resgataram as vítimas, a perícia encontrou os outros dois corpos. Todos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Pouso Alegre.





Até o momento, ninguém foi identificado.





Aeronave não tinha permissão para realizar táxi aéreo





Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a aeronave é registrada como serviço aéreo privado e não possui permissão para realizar táxi aéreo.





Ela estava com situação normal para aeronavegabilidade, ou seja, a estrutura cumpria com os requisitos para trafegar.





Circunstâncias do acidente serão investigadas





Moradores informaram que choveu forte na manhã deste domingo em Itapeva, mas não se sabe se isso teve relação com o acidente.





O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionado e deve conduzir os trabalhos no local. Até o momento não há informações sobre as circunstâncias do acidente e nem sobre a identidade das vítimas.