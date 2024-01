Gasolina no Ceará terá aumento de 15 centavos por litro a partir de 1º fevereiro

A gasolina no Ceará ficará R$ 0,15 mais cara a partir de 1º de fevereiro. A informação foi anunciada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sindipostos) do Estado, nesta segunda-feira (22), por meio de publicação nas redes sociais. Também haverá aumento de R$ 0,12 no Diesel.





De acordo com o Sindipostos, os acréscimos nos valores dos combustíveis – gasolina e diesel – ocorrerão após aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).





Um levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP), de 14 a 20 de janeiro, o valor médio da gasolina no Ceará é de R$ 5,90. O litro de gasolina mais barato foi encontrado a R$ 5,34, e o mais caro, a R$ 6,24.





O preço médio do óleo diesel no Ceará é de R$ 6,14. O litro de diesel mais barato encontrado no Estado é de R$ 5,90 e o mais caro, R$ 6,69.





