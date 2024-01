Izolda Cela desmente rumores de candidatura em Sobral 2024

Izolda Cela, ex-governadora do Ceará, negou qualquer intenção de concorrer à prefeitura de Sobral em 2024.





Izolda Cela, atual secretária executiva do Ministério da Educação (MEC) e ex-governadora do Ceará, refutou os boatos sobre sua possível candidatura nas Eleições para a Prefeitura de Sobral neste ano de 2024.





Em entrevista exclusiva ao OPINIÃO CE, Cela afirmou: "Não tenho nenhum plano e nenhuma sondagem ou tratativa com relação a isso [Eleições em Sobral]. Estou focada no serviço."





Sem partido desde sua saída do PDT em 2022, ela expressou preferência pelo PSB, mas destacou estar focada no trabalho no Ministério da Educação.





A ex-governadora elogiou a escolha do senador Cid Gomes de se filiar ao PSB, mas esclareceu que ainda não está em busca ativa de filiação partidária.





