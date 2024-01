Natal de 2023 tem a pior venda em três anos, aponta Serasa

É o pior desempenho desde 2020, ano de pandemia, quando as vendas despencaram 10,3%.

O Natal, tradicionalmente aguardado como o período áureo para o varejo, amargou em números neste ano, conforme apontam os primeiros indicadores sobre o desempenho das vendas.





Após uma Black Friday que ficou marcada como a segunda pior da história do setor, a Serasa Experian trouxe dados preocupantes: as vendas do varejo físico apresentaram uma queda de 1,4% em comparação ao mesmo período do ano passado.





O resultado negativo volta a marcar a principal data do comércio após dois anos consecutivos de crescimento.





O cenário fica ainda mais expressivo ao considerar que, em termos percentuais, esse foi o pior desempenho desde 2020, quando as vendas despencaram 10,3%. Em contraponto, nos anos seguintes, 2021 e 2022, houve um tímido crescimento de 2,8% e 0,4%, respectivamente.





Os dados, que abrangem o período de 18 a 24 de dezembro, refletem uma amostra das consultas realizadas pelos lojistas no banco de dados da Serasa Experian no momento da venda ao consumidor. Conforme o cálculo, compras efetuadas com cartão de débito ou crédito e PIX não foram consideradas na análise.





A pesquisa envolve cerca de 6 mil estabelecimentos comerciais que realizam consultas mensais à base da companhia. Ao focalizar o intervalo de 22 a 24 de dezembro, o recuo nas vendas foi ainda mais expressivo, atingindo 10,7% em comparação aos mesmos dias que antecederam o Natal em 2022.





A peculiaridade do dia 24 ter sido um domingo, historicamente associado à desaceleração das vendas, é apontada pela Serasa Experian como um possível influenciador nesse resultado.





Mesmo com a Black Friday ganhando força, o Natal continua sendo o ápice do ano para o varejo de lojas físicas. Em São Paulo, os números indicam uma diminuição de 1,2% nas vendas na semana do Natal e uma queda mais acentuada, de 9,6%, de 22 a 24 de dezembro.





Analisando a década, o Brasil enfrentou três momentos de taxas negativas nas vendas na semana do Natal: durante a maior recessão enfrentada pelo país em 2015 e 2016 e, posteriormente, durante a pandemia, com uma queda de 10,3%. Agora, em dezembro de 2023, as vendas novamente apresentaram números negativos.





Nos últimos dias, os varejistas buscaram estratégias para impulsionar as vendas natalinas, focando em ganhos de rentabilidade e reduções de estoques, mesmo que isso pudesse resultar em um desempenho de vendas mais fraco. O desafio agora reside em encontrar formas de reverter esse cenário e encerrar o ano de maneira mais positiva para o setor varejista.





