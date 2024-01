Família de ministro de Lula abastece veículos com dinheiro público

Foram abastecidos os veículos da mulher, do pai, do irmão e da cunhada do político no período em que ele exercia o mandato de deputado federal.





O ministro de Portos e Aeroportos do presidente Lula (PT), Silvio Costa Filho (Rep-PE), usou recursos da cota parlamentar para abastecer veículos de familiares.





Notas fiscais mostram que o gabinete de Costa Filho encheu o tanque de veículos da mulher, Cristiana Bezerra, do pai, Silvio Serafim Costa, e do irmão, Carlos Antônio da Costa, entre abril de 2022 e agosto de 2023, no período em que ele exercia o mandato de deputado federal.





As informações foram reveladas pelo jornal O Globo, e mostraram que outro veículo abastecido com o dinheiro público foi o da cunhada de Costa Filho, Hildiany Kelly.





Procurada pelo jornal, Kelly confirmou que é dona do carro, mas não explicou o motivo pelo qual o mesmo consta no pedido de reembolso apresentado pelo gabinete.





O gabinete informou à Câmara ter abastecido 48 veículos diferentes no mesmo posto, gastando R$105,1 mil com combustível entre abril de 2022 e agosto de 2023.





O valor é referente a 10,8 mil litros de gasolina, 6,7 mil litros de diesel e 793,91 litros de etanol. Até janeiro de 2023, a Câmara estabelecia o limite mensal de R$6 mil para esse tipo de gasto. Atualmente, o limite é de R$9,3 mil.





Ao jornal, o ministro negou que cometeu as irregularidades, e alegou que o posto falhou “do ponto de vista contábil”.





“Eles falharam no ponto de vista contábil. Nós fizemos o dever de casa: prestamos contas e houve aprovação da Câmara. Em momento nenhum, fizemos abastecimento em carros com placas de familiares. Na minha cabeça, estava tudo ok. A assessoria nunca parou para adentrar nota por nota. Não é uma coisa pertinente ao gabinete. Acho que não acontece em nenhum gabinete de deputado, de avaliar placa por placa”, afirmou Silvio Costa Filho.





