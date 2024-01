Raio mata 16 pessoas que seguiam para festa de casamento; vítimas eram parentes do noivo

Uma verdadeira tragédia acabou com uma festa de casamento em Bangladesh, no norte da ìndia: 16 pessoas que participariam da festa morreram atingidas por um raio quando estavam a caminho da cerimônia. O caso foi mostrado essa semana pela rede BBC Brasil.





Pai, avós, primos, tios e tias do noivo estavam entre as vítimas do acidente que ocorreu em 2021, mas que só agora foi mostrado pela BBC. O jovem que perdeu os familiares tinha apenas 21 anos na época do acidente. Ele mantinha o caso em segredo pelo trauma que a situação lhe causou durante todo esse tempo, mas depois de ter revelado, a tragédia passou a repercutir em todo o mundo.





Os parentes do noivo estavam de barco indo para a festa de casamento, mas uma tempestade virou a embarcação no mar. Para se salvar, eles buscaram abrigo em uma cobertura metálica às margens do rio, onde um raio caiu e matou todos eles. A festa foi cancelada e a comida foi distribuída entre famílias carentes de Bangladesh.





Bangladesh é propenso a ocorrências frequentes de raios, especialmente durante a estação chuvosa, que geralmente ocorre entre junho e outubro. A topografia e as condições meteorológicas dessa região, juntamente com a estação chuvosa, criam um ambiente propício para a formação de tempestades elétricas.





