"Barão da soja" tem 90 dias para esclarecer tamanho do patrimônio

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso acatou o pedido de Renato Cardoso Lima Scheffer, filho do empresário Eraí Maggi Scheffer com uma ex-cozinheira de uma de suas fazendas, autorizando a produção antecipada de provas para determinar o tamanho do patrimônio do conhecido "Barão da Soja".





Eraí terá um prazo de 60 dias para identificar todos os seus bens móveis e imóveis. O empresário também será obrigado a fornecer informações sobre as doações de cotas da holding EMK2A, que administra o patrimônio da família, incluindo os percentuais de cada doação em relação ao seu patrimônio no momento em que foram oficializadas.





Renato tomou medidas legais após suspeitar que o pai estava antecipando a herança para os três filhos do seu casamento com Marilene Trento Scheffer. Renato, que trabalha como motorista em Nova Olímpia, alega no processo que foi abandonado pelo pai e nunca teve contato com ele ao longo da vida. Após o reconhecimento da paternidade, feito por um procurador, Renato recebeu uma quantia para adquirir um imóvel, além de uma pensão mensal.





A legislação brasileira estabelece que 50% do valor das heranças deve ser dividido entre os herdeiros necessários do falecido.





Uma audiência de conciliação foi agendada entre o empresário e Renato para o dia 21 deste mês, com o objetivo de buscar uma solução para o conflito. A reunião será realizada de forma presencial.





