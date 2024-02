Cinco policiais militares são baleados em Fortaleza na madrugada deste sábado (17)

Cinco policiais militares foram baleados na madrugada deste sábado (17) na região da Barra do Ceará, em Fortaleza. Os agentes de segurança, que não tiveram a identidade revelada, foram encaminhados para unidades de saúde. Informações preliminares apontam que todas as vítimas passam bem, e dois deles precisaram ser submetidos a cirurgia no Instituto Doutor José Frota (IJF).





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os policiais estavam de folga no momento em que foram baleados, mas não há informações sobre as circunstâncias que motivaram os ferimentos. Os envolvidos nos disparos seguem foragidos.





Ainda de acordo com a SSPDS, os cinco agentes de segurança respondem por envolvimento com crimes e estão sendo investigados. O caso está sendo investigado pela 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), e há apurações em curso para evidenciar se a ocorrência deste sábado tem ligação com o envolvimento dos policiais com atividades criminosas, que estão sendo investigadas.





Esta é a terceira ação contra policiais militares em uma semana em Fortaleza. Na última segunda-feira (12), o soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Bruno Lopes Marques, de 27 anos, foi morto a tiros no bairro Carlito Pamplona enquanto estava de folga.





No mesmo dia, um policial da Reserva Remunerada foi agredido no bairro Pirambu enquanto estava em casa. Em nota, a PMCE afirmou que "quatro homens teriam agredido o militar por suposto envolvimento do neto dele com grupo criminoso. Os suspeitos teriam ameaçado o neto da vítima de morte".





CONFIRA A NOTA COMPLETA DA SSPDS:





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), unidade que investiga crimes contra profissionais da segurança pública do Estado, apura as circunstâncias das lesões à bala contra cinco policiais militares de folga, na região da Barra do Ceará, na madrugada deste sábado (17). Os policiais serão ouvidos com objetivo de repassarem informações sobre as ocorrências. Também está sendo apurado se as lesões sofridas pelos policiais têm relação com os crimes pelos quais eles estão sendo investigados. A situação está sendo acompanhada pela SSPDS, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).





Com informações do DN