Bica do Ipu volta a jorrar após 5 meses sem queda d’água

A Bica do Ipu voltou a encantar os moradores e visitantes com seu jorro revitalizado após as recentes precipitações de Carnaval, no sábado (10). Mesmo diante do indicativo de chuvas abaixo da média no Ceará, a água que caiu do céu até o momento foi suficiente para reativar essa cena tão esperada. Além do espetáculo natural, o local recebeu uma obra artística representando Iracema, personagem imortalizada na literatura e que, segundo a história, banhava-se nas águas cristalinas da Bica.



A última vez que as águas fluíram da Bica foi há aproximadamente 5 meses, em setembro, período caracterizado pelo calor intenso e baixa precipitação, comumente conhecido como BRO-BRÓ (setembro, outubro e novembro). No entanto, no último dia 10, uma chuva de 44 milímetros reverteu essa situação, trazendo vida de volta ao local.

Silvio Andrade, secretário de Desenvolvimento Econômico de Ipu, compartilhou sua visão sobre o retorno do espetáculo natural, destacando a importância cultural e sentimental que a Bica do Ipu representa para a comunidade. Ele explicou que o período de maior atividade da Bica é de janeiro a julho, começando a diminuir em agosto nos anos de quadra chuvosa fraca.

"Quando a Bica volta a jorrar após 3 ou 4 meses de ausência, é uma sensação de felicidade geral porque ela é um verdadeiro ícone para nós. Temos uma relação afetiva e cultural com esse lugar", resumiu o secretário.

