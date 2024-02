Árvore cai, atinge carro e deixa seis feridos no Ceará

Uma árvore caiu e deixou seis pessoas feridas na manhã desta terça-feira (20) em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza. A árvore atingiu um carro com passageiros e pessoas que esperavam um ônibus nas proximidades.





O incidente ocorreu na rua Cônego Eduardo Pereira, em frente ao Estádio Municipal de Pacajus. Imagens do acidente mostram que o impacto destruiu a parte superior e dianteira do carro, assim como o painel. Com o choque, a parada de ônibus caiu e uma banquinha de lanches que estava no local foi destruída.





Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o veículo atingido pela árvore é de um motorista de aplicativo. Dentro do carro estavam três pessoas. As outras três pessoas feridas estavam na calçada, esperando um ônibus, quando foram atingidas pela árvore.

As seis vítimas foram socorridos para o hospital municipal de Pacajus. Entre elas, há pessoas com fraturas no braço, na perna, dores na região lombar, e suspeita de traumatismo craniano. Das seis vítimas, cinco foram encaminhadas para o hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, e uma foi levada a um hospital particular.





Após o resgate dos feridos, uma equipe do Corpo de Bombeiros e de servidores municipais de Pacajus começou o trabalho para podar os galhos e desobstruir a via.





Segundo os bombeiros, a árvore que caiu era centenária. "A árvore, aparentemente, era saudável. Só que a copa dela era muito grande, muito grande mesmo, e as raízes, cobertas pela terra, não deixavam mostrar que ela estava em deterioração por dentro. A raiz não aguentou a sustentação da árvore", avaliou o subtentente dos bombeiros Kleber da Silva.





